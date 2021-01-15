В Альметьевске построили хирургический корпус детской больницы

Сотрудники Юго-Восточного территориального органа инспекции Госстройнадзора РТ приступили к итоговой проверке хирургического корпуса здания Альметьевской детской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Общая площадь здания — 2857 кв.метров. На первом этаже здания размещены процедурные, пищеблок, столовая, хозяйственные помещения, на втором — палаты, на третьем — две операционные.

Новое здание позволит проводить операции детям в Альметьевске, а не возить их в Лениногорск.

В конце декабря в Челнах прошло техническое открытие онкодиспансера.

Татьяна Леухина