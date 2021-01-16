Ипотечный портфель в Татарстане за 11 месяцев вырос на 21%

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За январь — ноябрь 2020 года в Татарстане ипотечный портфель вырос на 21%. На 1 декабря он достиг 257,3 млрд рублей.

В общей сложности за 11 месяцев прошлого года татарстанцам выдали 53,4 тыс. ипотек, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ. Это на 37% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем выданных банками за этот период кредитов увеличился в полтора раза, до 115,8 млрд рублей.

В частности, в ноябре 2020 года жителям республики предоставили 6,8 тыс. кредитов — в 1,8 раза больше, чем годом ранее. При этом объем выданных ссуд вырос почти вдвое по сравнению с ноябрем 2019-го, до 15,3 млрд рублей.



В пресс-службе Нацбанка РТ добавляют, что доля просроченной задолженности на 1 декабря составляла 0,63% от общего объема портфеля.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в число регионов, где выдали наибольшее количество ипотечных кредитов под 6,5%.



Александр Артемьев