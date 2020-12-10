Татарстан вошел в число регионов, где выдали наибольшее количество ипотечных кредитов под 6,5%

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстан оказался в числе лидеров среди российских регионов по числу выданных ипотечных кредитов под 6,5% с апреля по декабрь. В республике выдано 5 920 ипотечных кредитов.

Больше всего жилищных кредитов по программе льготной ипотеки зафиксировано в ПФО — около 33 тыс. Помимо Татарстана, в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (16,6 тыс.), Краснодарский край (8,4 тыс.), Ростовская область (8,4 тыс.) и Воронежская область (5,6 тыс.), сообщает пресс-служба Росреестра.

Фото: rosreestr.gov.ru

За период действия программы льготной ипотеки с апреля по декабрь зарегистрировано 127,5 тыс. ипотек.



В Татарстане портфель ипотечных жилищных кредитов с начала года вырос на 20,8% и достиг 256,7 млрд рублей по состоянию на 1 ноября. Республика стала лидером ПФО по количеству и сумме выданных ипотечных кредитов в октябре.



Татьяна Леухина