Мордашов предупредил о катастрофе для России при экономической изоляции

Фото: Максим Платонов

России грозит катастрофа в случае экономической изоляции. Такое мнение выразил основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов.

По его мнению, если вся внешнеэкономическая деятельность прекратится, то экономика страны «сожмется раза в два, мы просто физически встанем».

Фото: Максим Платонов

«Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — передает его слова РБК.

Глава Счетной палаты РФ Сергей Кудрин заявил, что нынешний год будет ненамного лучше предыдущего. По его мнению, сейчас начинается третья волна пандемии коронавируса и поэтому расслабиться не удастся.

Татьяна Леухина