В этом году в Татарстане завершат проект по определению границ лесного фонда

В 2021 году в Татарстане завершится проект по определению границ лесного фонда. На сегодяня работа завершена на 74%.

Границы 24 лесничеств республики установлены, доложил глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии. По площади это около 920 тысяч га.

Министр напомнил, что в 2020 году начала работать Геоинформационная система лесного фонда Татарстана. Она разработана Минлесхозом и Минцифрой РТ вместе с Университетом Иннополис.

Благодаря этой системе удалось автоматизировать учет и управление лесными ресурсами. Она позволяет своевременно выявлять изменения на лесных территориях, включая незаконные рубки и выгоревшие участки, а также незаконно возведенные здания и строения.

«Дальнейшим нашим шагом станет перевод государственных услуг, оказываемых Минлесхозом Республики Татарстан, в электронный вид», — приводит слова руководителя пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане к 2023 году определят границы семи лесничеств. Соответствующий показатель будет доведен до этого срока до 100%.

