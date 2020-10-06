В Татарстане к 2023 году определят границы семи лесничеств

В Татарстане к 2023 году определят границы семи лесничеств. Соответствующий показатель будет доведен до этого срока до 100%.

Сейчас в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы 24 лесничеств на площади 895,5 тыс. га. В ближайшие 2 года установят границы еще семи лесничеств на площади более 340 тыс. га.

«Таким образом, к 2023 году в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена информация о границах всех лесов Татарстана», — цитирует ТАСС пресс-службу «Рослесинфорга».

Марат Салахов (facebook.com/Руслан Сабиров)

Определение территорий исключит возможность неправомерного использования земель лесного фонда. Эта работа позволит избежать проблем с определением собственника и категории землепользования.



Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело по хищению части земель Болгарского лесничества.

