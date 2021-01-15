Тариф госсистемы «Платон» повысят до 2,34 рубля за километр с 1 февраля

Тариф госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам «Платон» с 1 февраля 2021 года повысится с 2,2 рубля за километр до 2,34 рубля. Таким образом, ежегодная индексация составит 14 копеек.

На сегодняшний день свыше 617 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме «Платон» более 1,42 млн грузовиков массой свыше 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За год грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд более 126 млрд рублей. С 2020 по 2022 год эти средства идут на капремонт федеральных дорог, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минтрансе РФ сообщали, что повышение с 1 февраля 2021 года составит 15 копеек, то есть до 2,35 рубля за километр.

Татьяна Леухина