КХЛ перенесла гостевую игру «Ак Барса» против рижского «Динамо»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла гостевой матч казанского «Ак Барса» против рижского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата.

Встреча между клубами состоится 15 февраля, а не 16-го числа, как было запланировано ранее.

Решение о переносе даты проведения матча было принято по просьбе рижской команды из-за загруженности домашней арены в этот день.

Также КХЛ определила новую дату игры «Металлург» — «Йокерит». Перенесенная встреча регулярного чемпионата пройдет 14 февраля.

Напомним, сегодня «Ак Барс» может гарантировать себе участие в Кубке Гагарина.