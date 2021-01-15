КХЛ перенесла гостевую игру «Ак Барса» против рижского «Динамо»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла гостевой матч казанского «Ак Барса» против рижского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата.
Встреча между клубами состоится 15 февраля, а не 16-го числа, как было запланировано ранее.
Матч №636 @hcDINAMORIGA — @hcakbars перенесен с 16 на 15 февраля— KHL Media (@khlmediateam) January 15, 2021
Матч №277 @MetallurgMgn — @jokerithc состоится 14 февраля
Решение о переносе даты проведения матча было принято по просьбе рижской команды из-за загруженности домашней арены в этот день.
Также КХЛ определила новую дату игры «Металлург» — «Йокерит». Перенесенная встреча регулярного чемпионата пройдет 14 февраля.
Напомним, сегодня «Ак Барс» может гарантировать себе участие в Кубке Гагарина.СпортХоккей
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