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«Ак Барс» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Авангарду» в основное время

13:26, 15.01.2021
«Ак Барс» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Авангарду» в основное время
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» встречается в Казани с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцам достаточно не проиграть в основное время матча, чтобы первыми в лиге гарантировать себе участие в Кубке Гагарина.

Сейчас в активе команды Дмитрия Квартальнова 70 набранных очков в 45 матчах. В случае набора очков в игре с «Авангардом» казанский клуб станет недосягаемым для восьмой команды Восточной конференции.

Встреча в Казани состоится 15 января, начало матча — в 19.00 по мск.

Накануне игры казанцев в «Реальном времени» вышел материал об истории зарождения омского «Авангарда».

СпортХоккей
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