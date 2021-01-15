«Ак Барс» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Авангарду» в основное время

Сегодня «Ак Барс» встречается в Казани с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцам достаточно не проиграть в основное время матча, чтобы первыми в лиге гарантировать себе участие в Кубке Гагарина.

Уже сегодня мы можем узнать имя первого участника плей-офф Кубка Гагарина 2021. pic.twitter.com/qg1CBGeBDA — КХЛ (@khl) January 15, 2021

Сейчас в активе команды Дмитрия Квартальнова 70 набранных очков в 45 матчах. В случае набора очков в игре с «Авангардом» казанский клуб станет недосягаемым для восьмой команды Восточной конференции.

Встреча в Казани состоится 15 января, начало матча — в 19.00 по мск.

Накануне игры казанцев в «Реальном времени» вышел материал об истории зарождения омского «Авангарда».