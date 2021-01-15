Иван Гущин: «Башня Сююмбике не падает, но у нее бренд падающей»

Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о замере уклона башни Сююмбике. Вокруг нее установлены несколько точек, с которых будет происходить съемка.



«Башня не падает, но у нее бренд падающей», — сказал Гущин отметив, что мониторинг башни будет происходить в течение года.

В основе прибора — технология лазерного сканирования. Лазер — мирового класса, производства Leica Geosystems, который сканирует окружающее пространство. Он вращается и с каждой станции снимает множество точек.

Ранее сообщалось, что татарстанский Комитет ОКН решил на постоянной основе следить за казанской падающей башней Сююмбике с помощью лазера. На сегодня ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра.