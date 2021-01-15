С улиц Казани за сутки вывезли 10 150 тонн снега

С улиц Казани за сутки вывезли 10 150 тонн снега. Использовано 2 065 тонн противогололедных материалов. Такие данные опубликованы на портале исполкома Казани.

Сегодня днем на улицы выйдут 385 дорожных рабочих и 347 единиц спецтехники. В их числе 66 комбинированных дорожных машин, 72 тракторные щетки, 96 самосвалов, 48 фронтальных погрузчиков, 34 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Фото: KZN.RU

Снег будет вывозиться с участков улиц Айдарова, Батурина, Баумана, Беломорской, Вересаева, Воровского, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Гвардейской, Даурской, Николая Ершова, Журналистов, Ильича, Ипподромной, Кошевого, Красикова, Кремлевской, Лесгафта, Михаила Миля, Туфана Миннуллина, Новаторов, Павлова, Павлюхина, Петербургской, Пушкина, Клары Цеткин, Чехова, Чуйкова, а также с проспектов Амирхана, Универсиады, Ямашева, Оренбургского и Сибирского трактов, площади Свободы и др.

Всего с начала зимы с улиц Казани вывезли более 218 тыс. тонн снега.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Казани открылись 7 мест для временного хранения снега.



Ольга Плешкова