В Казани открылись 7 мест для временного хранения снега

В минувшую ночь в Казани на уборке снега была задействована вся спецтехника — более 500 единиц. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Меньше чем за сутки в столице РТ выпало 41 мм осадков — это 124% от нормы. Обильные снегопады привели к 10-балльным пробкам. Как объяснил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, основные работы по уборке снега проводились ночью.

Фото: kzn.ru

«В дневные часы трафик на дорогах плотный, поэтому проводились только посыпка противогололедного материала и разметание. Основная работа осуществляется в ночные часы. Для сравнения — если днем работали 330 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих, то ночью — более 500 единиц техники. Это чрезвычайная ситуация, поэтому мы предприняли все меры», — рассказал Игорь Куляжев.

Уборка ведется в круглосуточном режиме. Сначала коммунальщики обрабатывают дорогу противогололедным материалом, затем разметают образовавшуюся снежную крошку. После этого образуют снежный вал, погружают и вывозят на снегоплавильные пункты.

Фото: kzn.ru



С начала зимы четыре снегоплавильных пункта обработали уже 185 тыс. тонн снега. С 4 января их производительность возросла в три раза.



Также в городе открыли 7 мест для временного складирования снега. Места согласованы с Министерством экологии Татарстана.

Ранее МЧС Татарстана предупредило об угрозе схода снега и ЧП из-за ухудшения погоды.



Ольга Плешкова