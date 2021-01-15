В Казани выставили на продажу здание Domino's Pizza на улице Пушкина

На одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу здание на улице Пушкина, 29в в Казани, в котором располагается пиццерия Domino's Pizza. Его оценили в 28 млн рублей.



Площадь продаваемого здания составляет 238,2 кв. метров. Продавец заверяет, что все коммуникации в помещении имеются.

Фото: avito.ru

Собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, допускает «разумный торг».

Ранее в Казани выставили на продажу BAR93 на улице Островского. Его оценили в 6,49 млн рублей.



Татьяна Демина