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В Казани выставили на продажу здание Domino's Pizza на улице Пушкина

10:30, 15.01.2021
В Казани выставили на продажу здание Domino's Pizza на улице Пушкина
Фото: avito.ru

На одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу здание на улице Пушкина, 29в в Казани, в котором располагается пиццерия Domino's Pizza. Его оценили в 28 млн рублей.

Площадь продаваемого здания составляет 238,2 кв. метров. Продавец заверяет, что все коммуникации в помещении имеются.

Фото: avito.ru

Собственник здания и земельного участка, на котором оно расположено, допускает «разумный торг».

Ранее в Казани выставили на продажу BAR93 на улице Островского. Его оценили в 6,49 млн рублей.

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан
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