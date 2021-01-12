В Казани продают BAR93 за 6,5 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу BAR93 на улице Островского в Казани. Его оценили в 6,49 млн рублей.

Отмечается, что продажа не срочная и только реальному покупателю. Заведение продолжает работать. Там имеются пять телевизоров, звуковая система, система видеонаблюдения и т. д.

Фото: instagram.com/b.a.r93/

Ранее в Казани выставили на продажу бар «Фидель», расположенный на улице Профсоюзной. В объявлении уточняется, что это готовый бизнес с товарным остатком. За бар хотят получить 1,7 млн рублей.