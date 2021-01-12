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В Казани продают BAR93 за 6,5 млн рублей

10:41, 12.01.2021
В Казани продают BAR93 за 6,5 млн рублей
Фото: avito.ru

На одном из сайтов бесплатных объявлений выставили на продажу BAR93 на улице Островского в Казани. Его оценили в 6,49 млн рублей.

Отмечается, что продажа не срочная и только реальному покупателю. Заведение продолжает работать. Там имеются пять телевизоров, звуковая система, система видеонаблюдения и т. д.

Фото: instagram.com/b.a.r93/

Ранее в Казани выставили на продажу бар «Фидель», расположенный на улице Профсоюзной. В объявлении уточняется, что это готовый бизнес с товарным остатком. За бар хотят получить 1,7 млн рублей.

БизнесУслуги Татарстан
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