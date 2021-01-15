В Казани в 2020 году продажи мобильных телефонов выросли на 7%

В 2020 году в Казани продажи мобильных телефонов увеличились на 7% по сравнению с 2019 годом. Аналитики сервиса «Авито» также отмечают, что их средняя цена в городе выросла на 8%.

49% продаж телефонов в Казани в прошлом голу пришлись на IPhone. На втором месте по популярности Samsung (17%), на третьем — Xiaomi (13%). Аналогичный расклад по популярности брендов и на российском рынке смартфонов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средняя цена мобильного телефона в Казани составила 7 тыс. рублей. В целом по России средняя стоимость смартфона в 2020 году зафиксирована на уровне 6,2 тыс. рублей.



Напомним, в третьем квартале 2020 года казанцы купили на 22% больше мобильных телефонов, чем во втором, и на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя стоимость смартфона также оценивалась в 7 тыс. рублей.



Татьяна Демина