Жители Казани стали чаще покупать мобильные телефоны

Жители Казани в третьем квартале 2020 года купили на 22% больше мобильных телефонов, чем в прошлом, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят аналитики сайта объявлений «Авито».

Средняя цена, по которой казанцы приобретали телефоны, — 7 тыс. рублей. Это на 500 рублей меньше среднего показателя по России.

Популярностью у жителей Казани пользовались такие марки, как iPhone, Samsung и Xiaomi — 78% от всех продаж по Татарстану (для сравнения, по России — 73%).

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по сравнению со вторым кварталом текущего года, продажи телефонов в России выросли на 16%. По отношению к третьему кварталу 2019 года — на 21%.

Причиной повышения спроса на телефоны аналитики называют массовый переход на онлайн-взаимодействие из-за пандемии коронавируса.