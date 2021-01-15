В Альметьевске предприятие незаконно сбрасывало грязный снег на берегу реки

В Татарстане предприятию грозит штраф за складирование грязного снега. В Альметьевском районе экологи обнаружили, что снег сбрасывался на берегу реки Нариманки.

Общая площадь навалов объемом 72 куб. м составила 75 кв. м, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты отобрали пробы снега, чтобы проверить концентрацию химических веществ.

В случае подтверждения наличия загрязняющих веществ, нарушителю грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». По этой статье физлицам грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Должностным лицам — от 50 до 80 тысяч, а юрлицам — от 150 до 300 тысяч рублей.

Евгений Калашников