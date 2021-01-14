Метель, народные сходы и «мини-фермалар»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 14 января

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров показал подписчикам, как выглядит метель изнутри. Он выложил видео, снятое из машины на трассе. Видимость почти нулевая. Сегодняшняя метель впечатлила даже бывалых водителей.

А вот в Алькеевском районе сегодня было поспокойнее. По крайней мере такой вывод можно сделать, глядя на сегодняшний пост главы района Александра Никошина. На снимках коммунальщики довольно споро убирают снег на улицах. Завалов не видно, дороги выглядят тщательно очищенными.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов побывал сегодня в Высокогорском районе. Он посетил больницу, школу и отдел соцзащиты, о чем не преминул отчитаться глава района Рустам Калимуллин.

Актанышский глава Энгель Фаттахов рассказал подписчикам об итогах 2020 года в животноводстве. Он опубликовал несколько снимков. Привлекает внимание слайд с надписью «Мини-фермалар».

Новым кормовым центром похвастался глава Кукморского района Сергей Дмитриев.

Евгений Калашников