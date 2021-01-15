Под Казанью построят коттеджный поселок с 1700 жителями и... многоэтажками

Что известно о «Тихой гавани»

Исполком Казани выносит на общественное обсуждение проект планировки нового коттеджного поселка под Казанью, который будет называться «Тихая гавань». Он расположится неподалеку от «Поселка офицеров», к северу от поселка Вознесенское. Общественные обсуждения проекта стартовали накануне и продлятся до 18 февраля, замечания можно направлять в том числе в электронной форме и по почте в Управление архитектуры и градостроительства исполкома.

Судя по данным проекта, «Тихую гавань» будут застраивать в два этапа — сначала южную, потом северную часть. Площадь застройки составляет около 87,6 га, которые поделят на 541 участок под ИЖС. Расчетная численность населения — 1731 человек, большая часть из них (около 1,5 тыс. человек) заселится на первом этапе строительства.

В результате застройки в городе появятся две новые крупные улицы, не считая проспектов районного значения. Вместе с появлением этих улиц должна начаться вторая очередь проекта.

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (пр. проезд №69) — пройдет с севера на юг через восточную часть территории проекта, соединив между собой Мамадышский тракт и планируемую магистральную улицу общегородского значения непрерывного движения.

Магистральная улица районного значения пройдет с юго-запада на восток, соединив планируемые улицы районного значения, проходящие по жилой застройке соседних территорий, с планируемой улицей общегородского значения.

Исполком Казани выносит на общественное обсуждение проект планировки нового коттеджного поселка под Казанью, который будет называться «Тихая гавань»

При этом проект предусматривает ряд крупных инфраструктурных объектов (отсутствие которых стало болью для многих существующих поселков). Так, в проекте упоминаются три дошкольные организации на 80, 50 и 120 мест, средняя школа на 800 мест, а также некий «учебно-воспитательный комплекс». Кроме того, в поселке будет фельдшерско-акушерский пункт с аптекой, АЗС и торгово-развлекательный центр. Также около 10 га поселка отведены под зеленые насаждения. Большая часть инфраструктурных объектов по проекту относятся к первой очереди.

А вот своего пожарного депо у поселка не будет — оно предусмотрено на территории «Поселка офицеров». Территория «Тихой гавани» будет обслуживаться станцией скорой медицинской помощи, расположенной по улице Юлиуса Фучика.

Половина «Тихой гавани» — земли ASG

Реализацией земли в поселке занимается казанское ООО «Строй Инвест Консалт» — компания упоминает «Тихую гавань» на своем сайте, хотя и не приводит никаких подробностей проекта. «Реальное время» направило в компанию запрос о сроках реализации проекта.

Для компании это уже не первый коттеджный поселок — помимо «Тихой гавани» она занимается реализацией участков в поселках «Живописный», «Ново-Никольское», «Ковалинская усадьба» и «Райан». Цены в этих поселках различаются от 65 тыс. рублей за сотку в Ново-Никольском, до 350 тыс. в «Живописном». Бенефициарами компании являются Рустем Хайруллин и Марат Миннугалиев. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», у компании относительно скромные финансовые показатели — около полумиллиона выручки за 2019 год.

Площадь застройки составляет около 87,6 га, которые поделят на 541 участок под ИЖС. Фото стройинвестконсалт.рф

Автором проекта, похоже, выступает ООО «Проектная артель Анжелики Мелентьевой» — именно эта организация представила проект в исполком. Ранее артель разрабатывала проекты веломаршрута от деревни Универсиады до центра Казани.

Сама Анжелика Мелентьева в разговоре с «Реальным временем» добавила, что проект разрабатывали еще два года назад — похоже, он довольно долго «лежал на полке». Она добавила, что хоть «Строй Инвест Консалт» и выступает заказчиком проекта, собственников у земель несколько, одного из которых она назвала — это группа компаний ASG Алексея Семина.

Директор по развитию территорий группы компаний ASG Ринат Аисов сообщил «Реальному времени», что ASG принадлежит около 50% земли в «Тихой гавани», остальные владельцы — частные инвесторы.

— В течение нескольких лет мы прорабатывали оптимальные варианты развития территории. В 2020 году в Казани утвердили Генплан, согласно которому это зона формирования перспективных жилых районов. Сейчас мы формируем окончательный вариант на основе опыта комплексной застройки других городов — в том числе зарубежных. Территорию нужно развивать не в моностиле, когда один тип застройки на всю территорию, а делать разнообразную, в том числе с переходом от индивидуальной малоэтажной к многоквартирной. Разумеется, это проект очень сложный и долгий по времени. То, что на публичных слушаниях сейчас представлено, еще не учитывает всех дополнений, которые мы готовим и в установленном порядке будем выносить как уже обновленный проект, — сообщил Аисов.

Ринат Аисов пояснил, что возможность многоэтажной застройки на этой территории предусмотрена Генпланом. «Мы не можем всю Казань застроить коттеджами, это неправильно, когда в Лаишевском районе строят многоэтажки, а всю Казань застраивают коттеджами. Застройка должна быть комплексной и разнообразной, учитывать все современные подходы урбанистики — чтобы были и торговые объекты, и социальные, и места приложения труда», — добавил он.

Александр Артемьев