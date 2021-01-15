Под Казанью построят коттеджный поселок с 1700 жителями и... многоэтажками
Что известно о «Тихой гавани»
Исполком Казани выносит на общественное обсуждение проект планировки нового коттеджного поселка под Казанью, который будет называться «Тихая гавань». Он расположится неподалеку от «Поселка офицеров», к северу от поселка Вознесенское. Общественные обсуждения проекта стартовали накануне и продлятся до 18 февраля, замечания можно направлять в том числе в электронной форме и по почте в Управление архитектуры и градостроительства исполкома.
Судя по данным проекта, «Тихую гавань» будут застраивать в два этапа — сначала южную, потом северную часть. Площадь застройки составляет около 87,6 га, которые поделят на 541 участок под ИЖС. Расчетная численность населения — 1731 человек, большая часть из них (около 1,5 тыс. человек) заселится на первом этапе строительства.
В результате застройки в городе появятся две новые крупные улицы, не считая проспектов районного значения. Вместе с появлением этих улиц должна начаться вторая очередь проекта.
Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (пр. проезд №69) — пройдет с севера на юг через восточную часть территории проекта, соединив между собой Мамадышский тракт и планируемую магистральную улицу общегородского значения непрерывного движения.
Магистральная улица районного значения пройдет с юго-запада на восток, соединив планируемые улицы районного значения, проходящие по жилой застройке соседних территорий, с планируемой улицей общегородского значения.
При этом проект предусматривает ряд крупных инфраструктурных объектов (отсутствие которых стало болью для многих существующих поселков). Так, в проекте упоминаются три дошкольные организации на 80, 50 и 120 мест, средняя школа на 800 мест, а также некий «учебно-воспитательный комплекс». Кроме того, в поселке будет фельдшерско-акушерский пункт с аптекой, АЗС и торгово-развлекательный центр. Также около 10 га поселка отведены под зеленые насаждения. Большая часть инфраструктурных объектов по проекту относятся к первой очереди.
А вот своего пожарного депо у поселка не будет — оно предусмотрено на территории «Поселка офицеров». Территория «Тихой гавани» будет обслуживаться станцией скорой медицинской помощи, расположенной по улице Юлиуса Фучика.
Половина «Тихой гавани» — земли ASG
Реализацией земли в поселке занимается казанское ООО «Строй Инвест Консалт» — компания упоминает «Тихую гавань» на своем сайте, хотя и не приводит никаких подробностей проекта. «Реальное время» направило в компанию запрос о сроках реализации проекта.
Для компании это уже не первый коттеджный поселок — помимо «Тихой гавани» она занимается реализацией участков в поселках «Живописный», «Ново-Никольское», «Ковалинская усадьба» и «Райан». Цены в этих поселках различаются от 65 тыс. рублей за сотку в Ново-Никольском, до 350 тыс. в «Живописном». Бенефициарами компании являются Рустем Хайруллин и Марат Миннугалиев. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», у компании относительно скромные финансовые показатели — около полумиллиона выручки за 2019 год.
Автором проекта, похоже, выступает ООО «Проектная артель Анжелики Мелентьевой» — именно эта организация представила проект в исполком. Ранее артель разрабатывала проекты веломаршрута от деревни Универсиады до центра Казани.
Сама Анжелика Мелентьева в разговоре с «Реальным временем» добавила, что проект разрабатывали еще два года назад — похоже, он довольно долго «лежал на полке». Она добавила, что хоть «Строй Инвест Консалт» и выступает заказчиком проекта, собственников у земель несколько, одного из которых она назвала — это группа компаний ASG Алексея Семина.
Директор по развитию территорий группы компаний ASG Ринат Аисов сообщил «Реальному времени», что ASG принадлежит около 50% земли в «Тихой гавани», остальные владельцы — частные инвесторы.
Ринат Аисов пояснил, что возможность многоэтажной застройки на этой территории предусмотрена Генпланом. «Мы не можем всю Казань застроить коттеджами, это неправильно, когда в Лаишевском районе строят многоэтажки, а всю Казань застраивают коттеджами. Застройка должна быть комплексной и разнообразной, учитывать все современные подходы урбанистики — чтобы были и торговые объекты, и социальные, и места приложения труда», — добавил он.
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