Синоптики Татарстана обещают похолодание на следующей неделе

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз погоды на ближайшие пять дней. Снегопады сойдут на нет к началу следующей недели.

В пятницу по-прежнему прогнозируются метель и сильный ветер до 16 м/с. Днем небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах. Ночью минимальные температуры воздуха составят от -10°С до -15°С. Днем термометры покажут 8—13 градусов ниже ноля.

В субботу, 16 января, под влиянием очередного циклона вновь прогнозируется снег. Днем температура будет колебаться от -6°С до -11°С.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В воскресенье погода в Татарстане будет формироваться под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона. Пройдет небольшой снег. Ночью ожидается от -13°С до -18°С. Днем метеорологи обещают от -11°С до -16°С.

Предварительный прогноз на понедельник и вторник говорит об изменении погоды. Республика окажется в поле повышенного атмосферного давления. Осадки прекратятся, ожидается существенное похолодание. Ночью прогнозируется 23—29 градусов мороза, днем температура поднимется до 17—22 градусов ниже ноля.

Напомним, в МЧС татарстанцев предупредили об угрозе схода снега с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров и железнодорожных насыпей. Завтра в республике ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров.



Евгений Калашников