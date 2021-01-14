МЧС Татарстана предупредило об угрозе схода снега и ЧП из-за ухудшения погоды

В ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики о существенном ухудшении погоды ночью 15 января. Ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров.

Также прогнозируется усиление юго-восточного ветра до 16 м/с. На дорогах снежные заносы.



В МЧС также предупредили об угрозе схода снега с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров и железнодорожных насыпей.



«В связи с прогнозируемыми метеорологическими явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом ЛЭП. Также в связи с изношенностью электросетей, коммунальных сетей увеличивается вероятность возникновения происшествий на объектах энергетики и ЖКХ (водопроводных и канализационных сетях, систем тепло-, электро- и газоснабжения)», — отметили в МЧС.

Там же не исключили увеличения вероятности возникновения техногенных пожаров и взрывов бытового газа.

Фото: Максим Платонов

В ведомстве напомнили и об угрозе переохлаждения и обморожения среди населения и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, в Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.

Татьяна Демина