Ин Бом пропустит несколько дней первого сбора «Рубина» в Турции

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом пока не приступил к работе на первом тренировочном сборе команды в Турции. Тренерский штаб Леонида Слуцкого дал корейскому футболисту дополнительные дни отдыха.

«У нас есть кадровая ситуация, которая продолжается с прошлого года: у Меркулова доставали шуруп из ноги, поэтому он пропустил несколько дней. Бакаева по-прежнему беспокоят проблемы, которые были в декабре. Мы дали несколько дополнительных дней отдыха Ин Бому в связи с тем, что он провел в Корее две недели на карантине. Все остальное идет по плану», — прокомментировал решение штаба Слуцкий.

Леонид Слуцкий. Фото: vk.com/fcrk

Все три тренировочных сбора казанского «Рубина» пройдут в Турции. Его спарринг-партнерами станут сербский и российские клубы, проходящие подготовку на турецкой земле.

Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе полузащитника Игоря Коновалова. Остаток сезона футболист проведет на правах аренды в тульском «Арсенале».