В управлении образования Казани прокомментировали жалобу родительницы на детский сад №187

Фото: скриншот

В управлении образования Казани прокомментировали жалобу одной из родительниц на то, что в казанском детском садике №187 родителей обязали разувать детей на входе.

«Детский сад-новостройка при открытии в дальнейшем внебюджетного счета планирует установку тепловых вентиляторов в тамбурах», — сообщили в УО Казани. Также директор учреждения обратилась к подрядчику с просьбой помочь в утеплении входных тамбуров.

Также в ведомстве обратили внимание, что родителям предлагаются разные варианты для посещения детсада, в том числе проходить, не снимая уличную обувь, при наличии бахил.

Ранее в соцсетях появилось видео, в нем одна из родительниц пожаловалась на то, что родителям приходится разувать детей в неотапливаемом тамбуре детсада №187.

Татьяна Демина