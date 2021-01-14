Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности предсказать ситуацию с новыми штаммами коронавируса, Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», — заявил он на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Фото: Илья Репин

Напомним, только 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России еще в декабре зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, неофициально называемого «британским». В Институте эпидемиологии Роспотребнадзора утверждают, что дальше этот штамм не распространялся.