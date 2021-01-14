КХЛ опубликовала логотипы всех команд лиги для плей-офф сезона-2020/21

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотипы для всех команд-участников для розыгрыша плей-офф сезона-2020/21.

Все 23 клуба получили свой вариант эмблемы для участия в Кубке Гагарина. КХЛ сделала логотипы для всех команд, так как пока ни один из участников регулярного чемпионата не потерял шансов на выход в плей-офф турнира.

Эмблемы сделаны под основной цвет клубов. Для уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» логотип оформлен на зеленом фоне, у «Нефтехимика» — на темно-синем.

Плей-офф КХЛ начнется в нынешнем сезоне со 2 марта.

Напомним, ранее «Нефтехимик» в овертайме одолел финский «Йокерит» и ушел с последнего места Восточной конференции.