Глава ГИБДД Челнов рассказал о причинах ухудшения дорожной обстановки в городе

Глава ГИБДД Челнов Радий Кадиков сегодня рассказал, что не лучшим образом на дорожную обстановку в городе влияет увеличение плотности транспорта — только за год прирост составил 4 тысячи автомобилей. Сейчас на учете Госавтоинспекции Челнов — 210 тысяч авто, 181 тысяча принадлежит частным лицам, остальные — юридическим.



«На 60 тысяч единиц за какие-то восемь лет прибавилось. Город особо сильно-то не расширился. Плотность транспортных средств в городе возрастает. Водителей в Набережных Челнах становится все больше и больше. Ежегодно мы выдаем 5 тысяч новых водительских удостоверений», — приводят слова Кадикова chelny-biz.

Экзаменационный отдел за год выдал более 28 тысяч водительских удостоверений, 5 216 из них выдано впервые прошедшим обучение. По словам Кадикова, из-за ужесточения приема экзаменов показатель процента сдачи ПД с первого раза упал с 67% до 40%: «Сейчас мы активно используем фиксацию видеонаблюдения, как при сдаче теоретического экзамена, так же и практической части. Имеются многоканальные камеры, любая ошибка фиксируется».

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Глава ГИБДД рассказал и о проблеме с водителями со стажем до двух лет: показатель роста аварий по их вине увеличился в 2,2 раза — за отчетный период с участием новичков произошло 33 ДТП, в которых 44 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Челнах начнут фиксировать нарушения правил поворота налево.

Маргарита Головатенко