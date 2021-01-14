В России за сутки зарегистрировали 24,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая коронавируса, общее число зараженных выросло до 3 495 816 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 27 956 человек, таким образом, всего выздоровели в России от коронавируса 2 882 044 человек.

Зафиксировано 570 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 63 940 человек.

Напомним, вчера в России было зарегистрировано 22 850 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко