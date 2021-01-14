Новости общества

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки зарегистрировали 24,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19

11:52, 14.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 24,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая коронавируса, общее число зараженных выросло до 3 495 816 человек, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 27 956 человек, таким образом, всего выздоровели в России от коронавируса 2 882 044 человек.

Зафиксировано 570 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 63 940 человек.

Напомним, вчера в России было зарегистрировано 22 850 случаев заражения COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также