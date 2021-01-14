В Татарстане подтвердились 92 новых случая коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 92 новых случая COVID-19, из них два — завозные, 90 — контактные. 30 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому, сообщает республиканский оперштаб.

На 14 января в Татарстане зарегистрирован 14 541 случай COVID-19.

Выздоровели за весь период 11 114 человек, в том числе 32 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего человек заболело в Казани — 50 и Челнах — 17. В Нижнекамском районе заболели шесть человек, по три — в Высокогорском и Ютазинском районах, по два — в Буинском, Зеленодольском, Тюлячинском районах. По одному случаю заболевания COVID-19 подтвердилось в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Лаишевском и Пестречинском районах.



Напомним, вчера в Татарстане было зарегистрировано 87 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Голвоатенко