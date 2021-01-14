Рейс Казань — Москва задержали почти на пять часов

Рейс Казань — Москва от авиакомпании S7, который должен был вылететь вечером 13 января, задержали почти на 5 часов. По расписанию самолет должен был вылететь в Москву еще в 20.10, однако вылетел лишь в 00.40. Пассажиры приземлились в Москве около 2 часов ночи.



Пассажиров то сажали в самолет, то снова высаживали. Им сообщили, что якобы что-то случилось с машиной при запуске двигателя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре сообщалось о задержке нескольких рейсов в Казань — причиной были плохие погодные условия.

Маргарита Головатенко