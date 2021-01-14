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Рейс Казань — Москва задержали почти на пять часов

10:58, 14.01.2021
Рейс Казань — Москва задержали почти на пять часов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рейс Казань — Москва от авиакомпании S7, который должен был вылететь вечером 13 января, задержали почти на 5 часов. По расписанию самолет должен был вылететь в Москву еще в 20.10, однако вылетел лишь в 00.40. Пассажиры приземлились в Москве около 2 часов ночи.

Пассажиров то сажали в самолет, то снова высаживали. Им сообщили, что якобы что-то случилось с машиной при запуске двигателя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре сообщалось о задержке нескольких рейсов в Казань — причиной были плохие погодные условия.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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