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Из-за тумана задерживают несколько летевших в Казань самолетов

11:29, 17.11.2020
Из-за тумана задерживают несколько летевших в Казань самолетов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за тумана задержаны несколько рейсов в аэропорту Казани и отправлены на запасной аэродром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

Самолеты авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» из Москвы перенаправлены в аэропорт «Бегишево», рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Кемерово — в аэропорт Бугульмы.

Также задерживаются рейсы из Москвы в Казань.

Напомним, вчера МЧС предупредило о тумане сегодня утром.

Происшествия Татарстан
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