Из-за тумана задерживают несколько летевших в Казань самолетов

Из-за тумана задержаны несколько рейсов в аэропорту Казани и отправлены на запасной аэродром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

Самолеты авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» из Москвы перенаправлены в аэропорт «Бегишево», рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Кемерово — в аэропорт Бугульмы.

Также задерживаются рейсы из Москвы в Казань.

Напомним, вчера МЧС предупредило о тумане сегодня утром.