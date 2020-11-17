Из-за тумана задерживают несколько летевших в Казань самолетов
Из-за тумана задержаны несколько рейсов в аэропорту Казани и отправлены на запасной аэродром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.
Самолеты авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» из Москвы перенаправлены в аэропорт «Бегишево», рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Кемерово — в аэропорт Бугульмы.
Также задерживаются рейсы из Москвы в Казань.
Напомним, вчера МЧС предупредило о тумане сегодня утром.Происшествия Татарстан
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