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В казанском Кремле заявили, что Минниханов сам сообщит о своем решении вакцинироваться

10:40, 14.01.2021
В казанском Кремле заявили, что Минниханов сам сообщит о своем решении вакцинироваться
Фото: realnoevremya.ru

В казанском Кремле прокомментировали вопрос о вакцинации президента Татарстана Рустама Минниханова. Руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова ответила, что это «вопрос личного порядка, личного здоровья президента, и о своем решении, действии он сообщит лично сам».

В отношении членов кабмина — «это тоже исключительно личное дело каждого министра, любого сотрудника, здесь вопрос даже не статуса абсолютно», добавила Галимова. По ее словам, если министры считают необходимым заявить о своей вакцинации, они об этом сообщают.

Фото: Минздрав РФ

Также Галимова добавила, что за время праздников массовых жалоб на лекарственное обеспечение на горячую линию не поступало. Если есть какие-то частные жалобы, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом их отрабатывает.

Ранее Кремле ответили на вопрос о вакцинации президента России Владимира Путина против коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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