В Альметьевске директора подозревают в присвоении зарплат сотрудников

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 48-летнего директора ООО «Строительная компания «Эталон» в Альметьевске. Его подозревают в присвоении заработной платы сотрудников.

Как считает следствие, в 2020—2021 годах директор не выплачивал заработную плату 9 работникам предприятия. Образовалась задолженность не меньше 470 000 руб. При этом возможность выплатить долги у него была, но он тратил деньги на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, заработной платы и других обязательных платежей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее в Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 1 млн долгов по зарплате.

Ольга Плешкова