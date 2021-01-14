СМИ: Госдума весной может рассмотреть законопроект об отмене ОГЭ

Весной в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом стало известно от председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева.

Как передают «Известия», на первом этапе могут оставить экзамен тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса. В будущем депутаты видят полную отмену ОГЭ.

Фото: Максим Платонов

— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — сказал Максим Зайцев.

Законопроект планируют внести на рассмотрение в марте или апреле этого года.



Ране сообщалось, что в Татарстане в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.



Ольга Плешкова