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СМИ: Госдума весной может рассмотреть законопроект об отмене ОГЭ

08:27, 14.01.2021
СМИ: Госдума весной может рассмотреть законопроект об отмене ОГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Весной в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом стало известно от председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева.

Как передают «Известия», на первом этапе могут оставить экзамен тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса. В будущем депутаты видят полную отмену ОГЭ.

Фото: Максим Платонов

— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — сказал Максим Зайцев.

Законопроект планируют внести на рассмотрение в марте или апреле этого года.

Ране сообщалось, что в Татарстане в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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