СМИ: Госдума весной может рассмотреть законопроект об отмене ОГЭ
Весной в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом стало известно от председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева.
Как передают «Известия», на первом этапе могут оставить экзамен тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса. В будущем депутаты видят полную отмену ОГЭ.
— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — сказал Максим Зайцев.
Законопроект планируют внести на рассмотрение в марте или апреле этого года.
Ране сообщалось, что в Татарстане в этом учебном году отменять ОГЭ и ЕГЭ не будут.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым