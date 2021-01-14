Фонд поддержки дольщиков Татарстана начал сбор долгов за квартиры

Фото: Максим Платонов

Фонд поддержки дольщиков Татарстана объявил о начале сбора средств в счет оплаты задолженности по договорам долевого участия в проблемных домах. Как выяснило «Реальное время», больше всех задолжали покупатели квартир в крупных долгостроях Казани. Согласно данным официального сайта ФПД, это пять проблемных объектов, включая дома ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный» и один дом на ул. Достоевского, 57. Еще три дома достраивают компании ООО «ФСК «Бриз» (Казань, улица Заслонова, 34—42), ООО «ЭкоДомСтрой» (Елабуга, улица Тысячелетняя, 1а) и ООО «ПИК +» (Казань, ЖК «Мелодия» на улице Габишева).

Фонду поддержки дольщиков РТ как новому застройщику домов, помимо перехода имущества и обязательств застройщиков-банкротов, перешли права требования в отношении оплаты по договорам долевого участия. Если у дольщиков имеется задолженность по ДДУ, «ее необходимо погасить».



Фото: vk.com/fpdrt

— Оплату задолженности необходимо произвести до ввода вашего объекта в эксплуатацию. В противном случае подписание акта приема-передачи будет отложено до момента полного погашения задолженности, — отметили в Фонде.



Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова