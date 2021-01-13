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В ВОЗ считают, что второй год пандемии коронавируса окажется тяжелее предыдущего

23:59, 13.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ считают, что второй год пандемии коронавируса окажется тяжелее предыдущего
Фото: tatarstan.ru

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение выразил в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Это связано с динамикой распространения коронавируса. Сведения за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика», отметил Райан, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Скопление людей в холодное время года внутри помещений способствует усилению распространения коронавирусной инфекции. Также в мире появились новые, более заразные штаммы COVID-19.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиян со следующей недели. Он отметил, что в стране наблюдается некоторое снижение заболеваемости COVID-19, но успокаиваться нельзя.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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