В ВОЗ считают, что второй год пандемии коронавируса окажется тяжелее предыдущего

Второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение выразил в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Это связано с динамикой распространения коронавируса. Сведения за последние две недели говорят о том, что заболеваемость «вновь достигла пика», отметил Райан, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Скопление людей в холодное время года внутри помещений способствует усилению распространения коронавирусной инфекции. Также в мире появились новые, более заразные штаммы COVID-19.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиян со следующей недели. Он отметил, что в стране наблюдается некоторое снижение заболеваемости COVID-19, но успокаиваться нельзя.



Татьяна Леухина