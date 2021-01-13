Соцсети: в Казани автобус в 30-градусный мороз ехал с открытой дверью

В Казани автобус маршрута № 37 ехал с открытой дверью. При этом на улице был 30-градусный мороз. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Вот так мы сегодня ехали в 37 автобусе в -32. Осталось только пассажирам по мороженке раздать», — рассказала пассажирка автобуса.

Она добавила, что обратилась с просьбой закрыть дверь два раза. «Как взяла камеру, сразу закрыли. Вышла из автобуса, снова поехали с проветриванием», — добавила очевидец.

Фото: скриншот / соцсети

Вчера казанские перевозчики обратились в Комитет по транспорту с просьбой установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей.



Татьяна Леухина