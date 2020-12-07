Казанец требует от Моргенштерна 300 тысяч рублей за использование его песни «Владимир Путин — молодец»

Казанец Олег Лихачев, прославившийся как автор песни «Владимир Путин — молодец», хочет судиться с рэпером Моргенштерном (Алишер Валиев). Он возмущен использованием фрагмента трека в TikTok.

Казанец требует от знаменитого уфимца 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, передает проект Mash. Объясняет он это тем, что в роликах в TikTok курят, кривляются и так далее.

В соцсети распространяется челлендж, где участники повторяют строчки из двух песен:

«Наш президент страну поднял», — слышит пользователь текст песни Лихачева.

«Твой самый новый «Мерин» отнял», — звучит дальше часть трека Моргенштерна.