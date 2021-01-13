СМИ рассказали о выходе датской компании из проекта «Северный поток — 2»

Датская инжиниринговая компания Ramboll отказалась от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Об этом пишет газета Politiken со ссылкой на источники.

По мнению авторов материала, Ramboll стала «жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 млрд датских крон».

7 января датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке газопровода планировалось возобновить 15 января. 3 января Международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила остановку мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Причиной стали санкции США.



Татьяна Леухина