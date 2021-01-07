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В Дании на следующей неделе возобновят укладку труб «Северного потока —2»

19:26, 07.01.2021
В Дании на следующей неделе возобновят укладку труб «Северного потока —2»
Фото: Фото: gazprom.ru

Датское энергетическое агентство (DEA) заявило, что получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке газопровода планируется возобновить 15 января.

Датское морское управление ранее информировало, что укладку недостроенного участка 15 января начнет судно «Фортуна», пишет «РИА Новости».

Фото: archive.government.ru

3 января международная сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила остановку мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Причина — санкции США, которые теперь будут направлены на компании, оказывающие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока — 2».

Татьяна Леухина
ПромышленностьОбщество
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