Конгресс США начал рассматривать вопрос об импичменте Дональда Трампа

Палата представителей США сегодня приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа. На суд конгрессменов вынесена одна статья — «Подстрекательство к мятежу».

Согласно ей, предлагается вынести импичмент президенту и запретить ему в будущем занимать любые выборные должности. В статье есть формулировка о совершении им «особо тяжких преступлений и правонарушений», пишет «РИА Новости».

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Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 23.00 мск. Далее должны проголосовать две трети членов Сената, который выйдет с каникул только в следующий вторник, 19 января.



Демократы официально внесли в Конгресс США статью об объявлении импичмента Дональду Трампу 11 января.

