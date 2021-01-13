Новиков: «У «Нефтехимика» серьезное руководство, я рад оказаться здесь»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высоко оценивает работу руководства клуба. Об этом он рассказал в первом интервью в роли рулевого нижнекамской команды.

«Юрий Анварович (Уткульбаев, — прим. ред.) провел огромную работу. О команде стали говорить. Здесь серьезное руководство, которое ставит интересные и серьезные задачи. За последнее время «Нефтехимик» зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Я рад оказаться здесь», — сказал Новиков.

Фото: fcnh.ru

Также он рассказал о поставленных перед новым тренерским штабом задачах. По словам Новикова, руководство желает видеть от команды победу в каждом матче.

«Выигрывать в каждом матче. Добиваться успеха. Турнирная таблица в конце чемпионата покажет, какое место мы заслуживаем», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

Напомним, в среду, 13 января, Новиков был назначен новым главным тренером «Нефтехимика». На этом посту он заменил Юрия Уткульбаева, ушедшего в отставку в конце декабря.

Ранее Новиков был главным тренером московского «Динамо», вместе с которым вышел в еврокубки по итогам сезона-2019/20.