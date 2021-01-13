Мацик выиграл второй этап подряд в зачете грузовиков на ралли «Дакар-2021»
В Саудовской Аравии завершился 10-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».
В зачете грузовиков снова первенствовал экипаж чешского гонщика Мартина Мацика. Он опередил приехавшего вторым пилота «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова на 1 минуту и 40 секунд. Третьим стал экипаж Айрата Мардеева (+3.16).
Несмотря на победу Мацика, лидерство в общем зачете ралли сохранил Сотников.
Отметим, что финиш ралли «Дакар-2021» запланирован на 15 января.Спорт
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