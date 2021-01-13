Министр цифрового развития РФ заразился коронавирусом

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заразился коронавирусом, доложил Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства рассказал об этом во время доклада о работе над порталом госуслуг.

Чиновник отметил, что министр цифрового развития «успешно борется с ковидом» и уже поправляется.

Напомним, с 2018 года Минкомсвязи РФ возглавлял Константин Носков. При нем министерство было переименовано в Минцифры. В 2019 году Носкова сменил на посту министра Максут Шадаев.