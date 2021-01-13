МЧС сообщило об угрозе обрушения заброшенного гаража по улице 1 Мая в Казани

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

ГУ МЧС РФ по РТ сообщило об угрозе обрушения заброшенного гаража по улице 1 Мая в районе дома №19 в Казани. Сигнал об этом поступил сегодня.

Боевой расчет пожарно-спасательной части №4, прибывший на место, установил, что в гаражном комплексе «ГСК-3» действительно существует угроза обрушения заброшенного частного гаража. Пожарные обозначили угрозу обрушения сигнальной лентой.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пострадавших в результате ЧП нет.