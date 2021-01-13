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В Фонде ЖКХ Татарстана назначили нового руководителя

15:07, 13.01.2021

Новым генеральным директором Фонда жилищно-коммунального хозяйства Татарстана стал Айрат Абузяров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Абузяров назначен с 11 января. Он занимал пост замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ).

В октябре прошлого гожа премьер-министр Татарстана назначил исполняющего обязанности директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» — им стал первый замгендиректора ГИСУ РТ Рафар Шакиров. Затем был объявлен конкурс на должность.

ОбществоВласть Татарстан
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