В Татарстане назначили нового главу Фонда жилищно-коммунального хозяйства
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин своим распоряжением назначил исполняющего обязанности директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».
Согласно документу, им стал первый замгендиректора ГИСУ РТ Рафар Шакиров.
Ранее гендиректором был глава ГИСУ Марат Айзатуллин, который недавно стал министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.ОбществоВласть Татарстан
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