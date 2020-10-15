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В Татарстане назначили нового главу Фонда жилищно-коммунального хозяйства

15:01, 15.10.2020

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин своим распоряжением назначил исполняющего обязанности директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».

Согласно документу, им стал первый замгендиректора ГИСУ РТ Рафар Шакиров.

Ранее гендиректором был глава ГИСУ Марат Айзатуллин, который недавно стал министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Фото: tatarstan.ru
ОбществоВласть Татарстан
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