В Татарстане объявили конкурс на должность главы Фонда жилищного-коммунального хозяйства
В Татарстане объявили открытый конкурс на замещение вакантной должности гендиректора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Согласно распоряжению премьера-министра РТ Алексея Песошина, конкурс стартует 20 октября и продлится до 10 ноября.
Конкурсную комиссию возглавил сам Песошин.
Ранее премьер-министр Татарстана назначил исполняющего обязанности директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» — им стал первый замгендиректора ГИСУ РТ Рафар Шакиров.ОбществоВласть Татарстан
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