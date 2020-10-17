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В Татарстане объявили конкурс на должность главы Фонда жилищного-коммунального хозяйства

19:25, 17.10.2020

В Татарстане объявили открытый конкурс на замещение вакантной должности гендиректора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Согласно распоряжению премьера-министра РТ Алексея Песошина, конкурс стартует 20 октября и продлится до 10 ноября.

Конкурсную комиссию возглавил сам Песошин.

Ранее премьер-министр Татарстана назначил исполняющего обязанности директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» — им стал первый замгендиректора ГИСУ РТ Рафар Шакиров.

ОбществоВласть Татарстан
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