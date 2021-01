Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби. В полуфинале уроженка Казани обыграла в двух сетах Марту Костюк — 7:6 (10:8), 6:4.

Это первый выход в финал турнира ранга WTA в карьере Кудерметовой, которая сейчас занимает 46-ю строчку в общем рейтинге.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final!



She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/d2oxrvBMpV