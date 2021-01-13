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Для кота, спасенного на пожаре под Казанью, ищут новых хозяев

14:54, 13.01.2021
Для кота, спасенного на пожаре под Казанью, ищут новых хозяев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

От кота Тишки, которого вчера спасли на пожаре в Васильево, отказались хозяева, пишет «Народная газета Васильево». Теперь животному ищут новых хозяев. О поиске сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Состояние кота стабильно тяжелое — ему требуется стационарное лечение, нахождение в кислородном боксе, что также требует оплаты. Как только интоксикацию удастся снять, срочно нужен новый дом — на улице Тишка не выживет», — написала газета.

Напомним, пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван.

Происшествия Татарстан
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