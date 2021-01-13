Казанский суд приговорил экс-главу филиала СК «Мегарусс-Д» к условному сроку за аферы на 168 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководителя филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарью Алякину к пяти годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре РТ.

Также суд удовлетворил иск о взыскании с Алякиной ущерба на сумму свыше 168 млн рублей.

По версии обвинения, подсудимая с июня 2008 года по июнь 2014 года, используя служебное положение, похитила денежные средства страховой компании на общую сумму 168 млн рублей. Для этого использовались фиктивные агентские договора с четырьмя подконтрольными Алякиной организациями, которые получали комиссионное вознаграждение, но фактически реализацией страховых полисов не занимались.

Свою вину женщина не признала. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2018 году по этому уголовному делу Алякина была оправдана, но позже Верховный суд РТ отменил этот приговор. Гособвинитель запросил для нее 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.